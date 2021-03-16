اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:12 م
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رئيس الوزراء الفرنسى: نواجه موجة ثالثة" من فيروس كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:00 م
رئيس الوزراء الفرنسى: نواجه موجة ثالثة" من فيروس كورونا رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تمر بـ"ما يبدو أنه نوعٌ من موجة ثالثة" من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح كاستكس أمام البرلمان الفرنسي - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم -، أن فرنسا تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بمتحورات كورونا الجديدة، محذراً من أن الموجة الثالثة تشهد وجود متحورات عديدة من كورونا.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في فرنسا يبلغ حوالي 4 ملايين شخص.


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