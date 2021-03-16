حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة ترويج الشائعات

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة ترويج الشائعات، وهي الجرائم التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، و"اليوم السابع" يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.

ويقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات بوسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.