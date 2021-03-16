حبس تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وترويج الأستروكس بالدرب الأحمر

كتب سليم على

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع وترويج مخدر الأستروكس بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى وأنهما تحصلا عليها من شخصين آخرين. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس – مجموعة من الأدوات والمواد التى يتم إستخدامها فى عملية تصنيع مخدر الإستروكس- هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة باستخدام المضبوطات حيازتهما وترويجها على عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.