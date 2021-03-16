جهاز تنمية المشروعات: قمنا بحصر 610 قرى بمبادرة حياة كريمة لتحديد احتياجاتها

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى لفروع جهاز تنمية المشروعات، أن مبادرة حياة كريمة هو مشروع لكل المصريين، موضحا أن جهاز تنمية المشروعات قام بعمل مسح وحصر لكل أنشطة 610 قرى لبحث كل احتياجاتهم والقدرات التنافسية بتلك القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة.

وأضاف رئيس القطاع المركزى لفروع جهاز تنمية المشروعات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر في تلك القرى التي تشمها مبادرة حياة كريمة بهدف إحداث تنمية اقتصادية وتوفير فرص العمل، حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارات من أجل بحث توفير فرص تشغيل ومشروعات في القرى التي تشمها مبادرة حياة كريمة.

ولفت رئيس القطاع المركزى لفروع جهاز تنمية المشروعات، إلى أنه يتم توسيع المشروعات القائمة في تلك القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، حيث يتم حصر وعمل مسح ميدانى لكل القرى الموجود بالمبادرة لتحديد الميزة التنافسية وتحديد طبيعة كل قرى والصناعات المشتهرة بها، حى ثإن كل قرية لها ما يميزها وذلك هدفه التوسع في هذه المشروعات وإقامة مشروعات جديدة في تلك القرى .