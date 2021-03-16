جارديان: فيس بوك يصل لاتفاق مع "نيوز كورب" بشأن الدفع مقابل المحتوى بأستراليا

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت شركة نيوز كورب الإعلامية، المملوكة لإمبراطور الإعلام العالمى روبرت مردوخ، عن توصلها لاتفاق هام لمدة ثلاث سنوات مع شركة فيس بوك للدفع مقابل نشر المحتوى الإخبارى فى استراليا، فيما وصفته صحيفة الجارديان البريطانية بأنه سيغير مفاهيم التجارة بالنسبة للصحافة.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك تقارير تشير إلى أن فيس بوك توصل أيضا إلى اتفاق سرى مع شركة ناين للترفيه، وهى واحدة من أكبر شركات الإعلام المحلية فى استراليا، إلا أن الشركة الأم لم تؤكد بعد التوصل إلى اتفاق.

وذكرت صحيفة سيدنى مورننج هيرالد أن ناشرها شركة ناين، قد وقعت خطاب نوايا للدفع مقابل المحتوى بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات الشاقة، ولن تؤكد الشركة حتى يتم التوصل إلى اتفاق طويل المدى مع فيس بوك، ويتم إبلاغ سوق الأسهم، بحسب ما أفادت متحدثة.

وقال الرئيس التنفيذى لنيوز كورب، روبرت تومسون، إن الاتفاق سيكون له تأثير مادى وذى مغزى على أعمالها فى استراليا، وأضاف قائلا إن روبرت ولاتشلان مردوخ، نجلا روبرت مردوخ، قد قاد نقاشا عالميا فى حين أن الآخرين فى الصناعة كانوا صامتين أو مستلقين فى ظل تهديد "الاختلال الوظيفى الرقمى" بتحويل الصحافة إلى نظام متسول.

وقالت الجارديان إن الاتفاق يمثل نهاية مواجهة بين فيس بوك وناشرى الأخبار باستراليا فى ظل مطالب متزايدة بمشاركة بعض عائداتها مع وسائل الإعلام فى البلاد.

وبحسب الصحفية، فقد حققت جوجل 4.3 مليار دولار من عائدات الإعلانات فى استراليا العام الماضى، بينما حقق فيس بوك 0.7 مليار دولار، وفقا لوثائق مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية.