تنفيذ 19 قرار إزالة إشغالات وفض فرح فى حملات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والأرصفة المخالفة والإعلانات غير المرخصة والمنتهى ترخيصها، بالإضافة إلى الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والتأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم فض فرح بمدينة بيلا، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المحلات التجارية، والمخابز، وذلك لضبط الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المخابز والمحلات والعاملين بها، فضلاً عن مراجعة كافة الشهادات الصحية وتراخيص النشاط والنظافة، بالتنسيق والتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

وتابع جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الاشغالات، وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الرى بترعة القضابة بنطاق قرية محلة دياي، حيث تم تنفيذ 19 قرار إزالة إشغالات، عبارة عن تندات، وعشش، وأسوار بلوك أبيض وطوب أحمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، وقوات الأمن.

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال فض فرح أمام المسجد الكبير، مشدداً بتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، ومنع كافة أشكال الاحتفالات، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.