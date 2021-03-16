تنبؤ الرى: احتمال سقوط أمطار غدا على أجزاء متفرقة من حلايب وشلاتين

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر، إلى احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة غدا على أجزاء متفرقة من منطقة حلايب وشلاتين.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى معتدل على المناطق الداخلية من الشمال امتدادا إلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على وسط الصعيد وحار جنوبًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.



وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا، يتخللها ظهور للسحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، والمتوسطة على مناطق من جنوب وشرق الجمهورية مع فرصة لسقوط زخات من الأمطار على أقصى الجنوب الشرقي.



وتكون الرياح معتدلة بشمال الجمهورية ويصحبها هبات نشطة أحيانًا، نشطة إلى قوية على شمال البحر الأحمر والخليجين، كما تنشط على أجزاء من الصعيد والوادى الجديد.



أما حالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويزداد اضطرابها أمام الساحل الشمالي الغربي، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، كما تضطرب حالة الخليجين.



كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر بمناطق من شمال الجمهورية ، تكون كثيفة أحيانًا بمناطق من شمال ووسط سيناء.