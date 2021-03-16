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"تفاصيل مبادرة التمويل العقاري" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 16 مارس 2021 06:00 ص
"تفاصيل مبادرة التمويل العقاري" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت - ريهام الباشا

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، "تفاصيل مبادرة التمويل العقاري"، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

 

ويُذاع برنامج "بنكنوت"، على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.


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