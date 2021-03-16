تفاصيل خطة جامعة الأقصر لإضافة 3 كليات جديدة وتطوير كل المبانى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بأنه يتم العمل على قدم وساق لدعم كليات المحافظة بصورة أكبر خلال العام الدراسى المقبل، حيث يجرى التجهيز لدخول كليات جديدة العمل رسمياً بالمحافظة لدعم شباب وطلبة الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث إنه لديه خطة متكاملة حول تطوير جميع مباني الجامعة خلال الفترة القادمة وإنشاء عدد من الكليات التي تخدم مجتمع الأقصر وتخريج طلاب متميزين في كافة التخصصات بكفاءة عالية.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم مؤخراً العمل على تجهيز كليات الطب والتربية والعلوم، لتنضم لقائمة كليات الجامعة الحالية وهى كليات "الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والألسن"، وذلك ضمن خطط العمل على اكتمال منظومة الجامعة بصورة أفضل تمهيداً لنقلها لموقعها الجديد فى مدينة طيبة الجديدة، فور انتهاء عمليات الإنشاءات فيها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب عزوز، أنه يتم العمل فى خطة إنشاء كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، تحت إشراف الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي لجامعة الأقصر، والدكتور محمد رمضان المدير التنفيذي لمعلومات الجامعة، حيث تم مؤخراً عرض المستشار الهندسي للجامعة لخطة إنشاء كلية الطب، وطلب من المسئولين عنها ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإنشاء في الوقت المحدد لها والالتزام بتطبيق كافة مواصفات التنفيذ بأعلى جودة، كما يجرى متابعة العمل فى مقرات كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، ويجرى التجهيز حالياً لكافة احتياجات الكليتين من مستلزمات ومعدات وأجهزة، استعدادا لبدء الدراسة بهما بدايةً من العام القادم، حيث تقرر أن يتم تجهيز المعامل والقاعات بأعلى مستوى تقنى ممكن للوصول إلى أعلى جودة علمية وعملية ممكنة لطلاب جامعة الأقصر.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه يتم العمل حالياً ضمن خطط الجامعة فى تجهيزات الاستراحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمدينة طيبة الجديدة، وقام مؤخراً بزيارتها للوقوف على احتياجات الاستراحات من أجهزة ومعدات، وذلك لتوفير سبل الراحة لهم لكي يتمكنوا من أداء وظيفتهم الأكاديمية بارتياحية، ويجرى متابعة أعمال الصيانة والتطوير والدهانات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالاستراحات.

واستقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، لبحث سبل التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة، وتناول اللقاء خطة واحتياجات الجامعة المستقبلية، وإضافة عدد جديد من الكليات للجامعة خلال الفترة القادمة، وسبل تحقيق الاستفادة المثلى من كليات الجامعة فى جميع المجالات داخل المحافظة، مثل الفنون الجميلة والسياحة والآثار والحاسبات والمعلومات، لتقديم أفضل الخدمات داخل المحافظة، وأكد المحافظ استمرار المحافظة فى تقديم الدعم الكامل لجامعة الأقصر الوليدة، من أجل النهوض بها، وتقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالى محافظة الأقصر، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، وضرورة الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية من أساتذة الجامعة.