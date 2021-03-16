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تفاصيل التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات جراج الأوبرا ومبنى محافظة القاهرة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:19 ص
تفاصيل التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات جراج الأوبرا ومبنى محافظة القاهرة جراج الاوبرا
كتب أحمد حسن

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عقدت الحكومة، اجتماعا لاستعراض التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإدارى لمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية.
 
وناقش الاجتماع التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا، والفكرة التصميمية لها، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالتفاصيل، بحيث يتم تنفيذ هذا المشروع على أفضل وجه، وبما يعبر عن القيمة التاريخية للمبنى، ويتناسب مع الاستخدامات الحالية له.
 
وأوضحت الحكومة، أن هذا المشروع يأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة حالياً بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير القاهرة الخديوية، والحفاظ على الطابع العمرانى المميز لمنطقة وسط العاصمة، وذلك تكاملاً مع مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، بوجه عام، لتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.
 
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الرفع المعمارى

جراج الاوبرا
جراج الاوبرا

 


تطوير القاهره الخديوية

مشروعات تطوير محافظه القاهره

محافظه القاهره

جراج الاوبرا

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