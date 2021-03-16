اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:52 م
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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:00 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-


‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل الأبيض بـ 5 جنيهات، بينما البصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.

بينما سعر فاكهة الجوافة 9 جنيهات للكيلو جرام.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه للكيلو جرام
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات للكيلو جرام.
والفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات
- البرتقال بسرة 8 جنيهات


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