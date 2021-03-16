تحرير 58 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة فى تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشات الغذائية ، وعلى منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية من خلال المرور بجميع مراكز المحافظة ، وذلك للتأكد من جودة الأغذية المعروضة على المواطنين ، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

شدد المحافظ ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة لمنشأت غذائية ، تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة ، مؤكداً على استمرار جهود مديرية الصحة فى تكثيف الحملات وتحقيق الانضباط.

من جانبه ، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى ، إنه تم إعدام 147 كيلو جرام أغذية مختلفة و76 لتر عصائر لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 21 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي .