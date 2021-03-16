برنامج التمويل العقارى الجديد.. 6 شروط رئيسية يتضمنها اتفاق التمويل

كتب أمين صالح

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لتفتح الباب أمام كثيرين لتحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية خاصة فيما يتعلق بمحدودى الدخل، حيث يؤول البرنامج الجديد لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%..

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس السيسى منذ بداية توليه فى 2014 تعديلات على قانون التمويل العقارى فى مصر بهدف التسهيل على المواطنين، ونصت المادة السادسة من القانون على أن التمويل العقارى يكون بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى :