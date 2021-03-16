اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 05:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بخطوات بسيطة.. تعرف على إجراءات استرداد الكفالة طبقاً للقانون

الثلاثاء، 16 مارس 2021 04:31 ص
بخطوات بسيطة.. تعرف على إجراءات استرداد الكفالة طبقاً للقانون محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كيفية استرداد الكفالة، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، "اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة والحالات التى لاتستحق الصرف طبقاً للقانون كالأتى:..
                              
1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة
 
2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة
 
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة
 
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة
 
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة
 
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم
 
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
 
 

 * الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -

 
- فقد أصل إيصال الكفالة
- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود
 
- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة
 

 *لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -

                 

- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات
 
- التصالح أمام المحامى العام بعد مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم
 
 - إيقاف تنفيذ العقوبة
 

استراد الكفالة

دفع الكفاله

النيابة العامة

القانون المصرى

اخبار الحوادث

الكفالة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة