بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على محور 30 يونيو

بورسعيد - محمد عزام

لقى 4 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق محور 30 يونيو.

تلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق محور 30 يونيو.

واستقبلت مستشفى السلام بورسعيد، 4 جثامين لضحايا الحادث هم : " صابرين على عبده " 27 سنه، " يارا سعد محمود " 23 سنة ، "منال محمد عبده " 40 سنة، " فتحيه عبدالرازق " 40 سنة.

تم وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، واستخراج تصاريح الدفن.