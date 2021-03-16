اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:53 م
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انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرية الإمام مالك بوادى النطرون فى البحيرة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:06 م
انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرية الإمام مالك بوادى النطرون فى البحيرة مسرح متنقل
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فى بيان، أهمية قوافل المسارح المتنقلة، والتى تأتى فى إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن من خلال الوصول بالمنتج الثقافى إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الإنسان والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث شهدت قرية الإمام مالك بوادى النطرون تقديم فعاليات ثقافية وفنية على المسارح المتنقلة التى تشرف على تنفيذها وزارة الثقافة.

وتضمنت تلك الفعاليات ورش للرسم وورشة للشعر وفقرات فنية لاستعراض مواهب أبناء القرية فى الغناء والإلقاء وتقديم عروضا فنية لفرق (كفر الدوار للموسيقى العربية - الأنفوشى للفنون الشعبية - أبو قير للموسيقى العربية) و ذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة.

 

قصص
قصص

 

مسرح متنقل
مسرح متنقل

 

ورش للرسم
ورش للرسم

 

 


المسارح المتنقلة

قرية الإمام مالك

وادى النطرون

البحيرة

الموسيقى العربيه

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