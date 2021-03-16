اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:08 م
خالد صلاح
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اندلاع حريق بوحدة سكنية بمساكن مدينة النور بسبب ماس كهربائى فى السويس

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:53 م
اندلاع حريق بوحدة سكنية بمساكن مدينة النور بسبب ماس كهربائى فى السويس حريق وحدة سكنيه - ارشيفية
السويس - سيد نون

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شب حريق بوحدة سكنية بمساكن مدينة النور بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، دون وقوع أى إصابات

كانت شرطة النجدة بالسويس ، تلقت بلاغا من المواطنين باندلاع حريق بوحدة سكنية بالطابق الرابع باحدى عمارات مساكن مدينة النور بحى فيصل

على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق والذى تسبب فى تدمير نسبة كبيرة من محتويات الوحدة السكنية، كما انتقلت سيارات الإسعاف للطوارئ

وأكدت معاينه الحادث، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى بالوحدة السكنية، مما تسبب فى نشوب النيران .

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل بالسويس ، وجارى التحقيق بالنيابة العامة .

 

 


حريق وحدة سكنية بمساكن مدينة النور

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مدير امن السويس

حريق وحدة سكنية بسبب ماس كهربائى

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