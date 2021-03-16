انتشار أمنى بمحيط استاد القاهرة لتأمين مباراة الزمالك والترجى.. صور

كتب محمود عبد الراضى

انتشر رجال الأمن باستاد القاهرة وعلى الأبواب الرئيسية لتأمين مباراة فريق الزمالك مع نظيره الترجى التونسى، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة.

ويؤمن رجال "الأفريقية للأمن والحراسة" المباراة من بدايتها حتى نهايتها، مع تأمين ممر اللاعبين وطاقم التحكيم بنظام "الدوائر الأمنية، فيما تُعد مباراة الترجى، هي بداية عودة العلاقة بين كارتيرون وجمهور الزمالك، خاصة بعد رحيله في النسخة الماضية من دورى الأبطال، ليتولى تدريب التعاون السعودى.

وتنال مباراة الزمالك والترجى أهمية كبيرة للفريق الأبيض عامة و لكارتيرون خاصة، لأن الفوز بها واقتناص النقاط الثلاثة ينعش امال الفريق في البطولة، خاصة أن رصيده نقطتان فقط بالمجموعة الرابعة من مجموعات البطولة.

وتسلم كارتيرون من جهازه المعاون تقريرا كاملا يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى، ويشمل التقرير أسماء أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة فى صفوف بطل تونس فى مباراة اليوم، وبعض المعلومات الكاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.

ويعمل كارتيرون على رفع اللياقة البدنية، للاعبى الزمالك بالإضافة إلى إعادة تجديد الثقة في أنفسهم وحثهم على تحقيق الفوز في مواجهة القاهرة، حتى يتمسك الفارس الأبيض بالأمل في التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.

وأكد المدرب الفرنسى للاعبين إنه على ثقة تامة في إمكانياتهم وإنهم قادرون على تخطى المباراة وتحقيق نتيجة كبيرة تعوض الخسارة التي تعرضوا لها في تونس، وحصد ثلاث نقاط في غاية الأهمية في مشوار الفريق بالبطولة.

ويتسلح كارتيرون بـ"الكعب العالى" في مواجهاته أمام الترجى، حيث سبق لكارتيرون وواجه الترجى التونسى في 8 لقاءات، خلال قيادته للأهلى والزمالك والرجاء المغربى، حيث واجه "باب سويقة" مع المارد الأحمر في 4 مواجهات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة واحدة، وخسر أخرى.

كما قاد كارتيرون فريق الرجاء البيضاوى المغربى للفوز على الترجى بنتيجة 2 / 1 في 29 مارس 2019 ليحصد لقب السوبر الأفريقي حينها، ومع الزمالك، قاد كارتيرون ثلاث مواجهات أمام الترجى التونسى كانت المباراة الأولى في 14 فبراير 2020 بالسوبر الأفريقي، وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 3 / 1 في الدوحة واقتنص اللقب، ثم أطاح الزمالك بالفريق التونسى من ربع نهائي دورى الأبطال، بعدما حقق الفوز عليه في القاهرة بنتيجة 3 / 1 وخسر في رادس بهدف دون رد.



انتشار امني بمداخل ستاد القاهرة قبل مباراة الزمالك والترجي



بوابة ستاد القاهرة