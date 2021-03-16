اليابان تشكل لجنة من 6 أعضاء لتحديد الإمبراطور القادم

كتبت - نهى الطويل

قررت الحكومة اليابانية تشكيل لجنة من ستة أعضاء لاختيار خليفة للإمبراطور الحالي ناروهيتو، والذي يبلغ من العمر 61 سنة، وفقا لما نقلته صحيفة "يابان تايمز" اليوم الثلاثاء.

وبالرغم من أن الإمبراطور الحالي لديه ابنة تبلغ من العمر 19 سنة، إلا أن القانون يجعل تداول المنصب مقتصرا على الذكور، مما يجعل الاختيار بين الأخ الأصغر للإمبراطور وهو الأمير اكيشينو البالغ من العمر 55 سنة أو ابنه الأمير هيساهيتو البالغ من العمر 14 عاما أو عم الإمبراطور الأمير هيتاشي الذي يبلغ 85 عاما.

ومبدئيا ستضم اللجنة رئيس شركة شرق اليابان للسكك الحديدية تتسورو توميتا ورئيس جامعة كايو السابق اتسوشي سايكي.



الجدير يالذكر أن الامبراطور ناروهيتو تولي العرش في مايو 2019 بعد تنحي والده الإمبراطور اكيهيتو البالغ من العمر 87 سنة.