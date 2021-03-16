الهند توسع قيود مكافحة كورونا والإصابات تتجاوز 20 ألفا لليوم السادس

سجلت الهند 24492 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء في سادس يوم على التوالي تتجاوز الإصابات فيه 20 ألفا، ووسعت نطاق قيود مكافحة المرض في أنحائها التي شهدت زيادة في الحالات.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 11.41 مليون وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكشفت بيانات وزارة الصحة أن 131 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158856.

وأرجعت الحكومة السبب في زيادة الإصابات إلى التكدس وعزوف الناس عن استخدام الكمامات، لكنها استبعدت أن تكون سلالات متحورة من الفيروس هي السبب، على النقيض مما حدث في دول الغرب.

وأمرت ولاية ماهاراشترا، أكثر ولايات الهند تضررا، دور السينما والفنادق والمطاعم أمس الاثنين بخفض عدد الزوار إلى النصف حتى نهاية الشهر. كما ستقام حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية بعدد محدود من الحاضرين.

وفرضت الولاية إغلاقا في بعض الأحياء.

وقررت ولاية جوجارات في غرب البلاد أيضا عدم السماح بحضور الجمهور مباراة كريكيت بين فريقي الهند وإنجلترا بعدما سجلت زيادة في الإصابات.

وتم تطعيم نحو 26 مليونا منذ بدء حملة التطعيم بالهند في منتصف يناير. وتسعى البلاد لتطعيم 300 مليون من سكانها البالغ، عددهم 1.35 مليار نسمة، بحلول أغسطس آب.