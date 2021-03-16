الهند تتعاقد لإنتاج 252 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى لكورونا

كتبت أمل علام

كشفت شركة جلاند فارما الهندية Gland Pharma اليوم الثلاثاء، إنها عقدت صفقة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) لإنتاج ما يصل إلى 252 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسىSputnik V لفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي إنتاج الهند من اللقاح ما يصل إلى 352 مليون جرعة على الأقل، وذلك وفقا لما ذكره موقع US NEWS.



الهند تنتج لقاح سبوتنيك

لدى شركة هيترو Hetero الهندية بالفعل صفقة سارية لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح، والذي أثبت فعالية بنسبة 91.6% ضد فيروس كورونا.

وقال موقع يو إس نيوز US News إنه تمت الموافقة على لقاح سبوتنيك Sputnik V، الذى طوره معهد جماليا في موسكو، في 22 دولة، حيث وقع RDIF صندوق الاستثمار المباشر الروسى على صفقات توريد مع أكثر من 13 دولة.

قامت شركة الأدوية الهندية دكتور ريدى، Dr.Reddy's ، بإجراء دراسات سريرية صغيرة حول لقاح سبوتنيك Sputnik V محليًا، وقد طلبت الموافقة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ الشهر الماضي، لكن منظم الأدوية في الهند طلب المزيد من البيانات.

وقالت شركة جلاند فارما Gland Pharma في بيان، إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث في منشآتها في حيدر أباد، مع تقدير عمليات التسليم في الربع الأخير من العام، ولم تحدد الدول التي ستزودها بالجرعات.