المشدد 3 سنوات للمتهمين بقتل شقيقتهما فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهما بقتل شقيقتهما لشكهما فى سلوكها، وذلك بعدما أكدت والدتهما صحة شكوك المتهمين فى المجنى عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم ، ومحمد ماهر رشاد ، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد محمود مرسى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا بعثور أحد الأهالى من قرية زهر شرب، التابعة لمركز منيا القمح، على جثة لفتاة عمرها 32 سنة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بإشراف اللواء أيمن مطر، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، والرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع البلاغ.

تبين من التحريات أن الجثة لفتاة عمرها 32 سنة من قرية زهر شرب، بها آثار حروق بالجزء العلوى، جرى نقل الجثة بمعرفة النيابة العامة، إلى مشرحة مستشفى منيا القمح، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9593 لسنة 2020 جنح منيا القمح.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام، قيام " ض م ع" 35 سنة ميكانيكى، وشقيقه " م" 25 سنة عامل، باستدراج شقيقتهما المجنى عليها، إلى الزراعات وقاما سويا بتسديد 12 طعنة متفرقة لها فى جميع أنحاء الجسد، ثم قاما بسكب البنزين بجثتها والتخلص منها وسط الزراعات، والتخلص من السلاح بترعة مجاورة لمكان الجريمة، وتم القبض عليهما من قبل المباحث الجنائية.

وأقر الشقيقان بإرتكاب الجريمة لسوء سلوك شقيقتهما المجنى عليها فعزما على التخلص منها للأبد، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهما، والتى قررت بمعرفة مصطفى قاسم، وكيل النائب العام، و برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.