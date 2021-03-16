اليوم السابع
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المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى قبل انتهاء المهلة في 30مارس

الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:00 ص
المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى قبل انتهاء المهلة في 30مارس الملصق الالكترونى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).  
 
 
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية.. لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك قبل المدة الزمنية المحددة قبل يوم 30 مارس الحالى قبل ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
 
   
يُشار إلى أنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
 
 
 
وتيسيراً على المواطنين وتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.
 

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