الليكود يتصدر استطلاعات الرأى قبل أسبوع من انتخابات الكنيست ويحصل على 28 مقعدا

كتب - هاشم الفخرانى

كشف آخر استطلاع للرأى أجراه التلفزيون الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، قبل أسبوع من اجراء انتخابات الكنيست المزمع إجرائها فى 23 مارس الجارى، أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو سوف يحصل على 28 مقعداً.

وأوضح التلفزيون الإسرائيلى أن حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد سوف يحصل على 20 مقعدًا، و11 مقعدًا لحزب الأمل الجديد و10 مقاعد لبينت والقائمة المشتركة 8 مقاعد.

أما أحزاب شاس وإسرائيل بيتنا ويهودت هتوراة فلكل واحد منهم 7 مقاعد، فيما حصل حزبى العمل والصهيونية الدينية على 5 مقاعد، وميرتس وأزرق - أبيض 4 مقاعد.

على جانب آخر، كشف التلفزيون الإسرائيلى أن رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد يُجرى اتصالات مع رئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس بهدف ثنيه عن التعاون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فى تشكيل الائتلاف الحكومى القادم.

وألمح النائب منصور عباس إلى استعداده للتحدث مع الأحزاب المُعارِضة لرئيس الحكومة فى اليوم ما بعد الانتخابات، فيما تعهد نتنياهو أمس بأنه لن يشكل حكومة تعتمد على عباس وغيره من النواب العرب.