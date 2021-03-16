القبض على شخص يمارس عمليات شرائية ببطاقة دفع إلكترونى مفقودة من سيدة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها، ولاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى الاستيلاء على أموال المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) باكتشافها فقد بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها الصادرة لها من أحد البنوك وإستخدام بيانات تلك البطاقة "عقب فقدانها" فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت دون علمها .

بالفحص تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة ( أحد الأشخاص ) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية احتيالية على أحد مواقع التسوق الإلكترونى باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد الشخص المشار إليه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة، إذ إستغل عثوره على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية أثناء سيره بدائرة القسم، وقام بإستخدام بيانات تلك البطاقة فى إجراء العديـد من العمليــات الشــرائيــة على مـواقــــع التـســوق الإلكترونى دون علم الشاكية، وقيامه بالاستيلاء على تلك البضائع والمنتجات بدون وجه حق .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحص تبين أنه يحتوى على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية، وكذا أوامر الشراء والأيميل المستخدم فى العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى )، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.