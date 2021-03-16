اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 04:10 ص
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القبض على إرهابى فى مدينة سليانة شمال غرب تونس

الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:00 ص
القبض على إرهابى فى مدينة سليانة شمال غرب تونس قوات الأمن التونسية - أرشيفية
وكالات

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ألقت قوات الأمن فى تونس، القبض على عنصر إرهابي بمدينة سليانة شمال غرب تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الإرهابي سبق وأن صدر في حقه حكمًا بالسجن، مشيرًا إلى إحالته للنيابة العمومية؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.


تونس

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