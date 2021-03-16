القبض على إرهابى فى مدينة سليانة شمال غرب تونس

وكالات

ألقت قوات الأمن فى تونس، القبض على عنصر إرهابي بمدينة سليانة شمال غرب تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الإرهابي سبق وأن صدر في حقه حكمًا بالسجن، مشيرًا إلى إحالته للنيابة العمومية؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.