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الفصائل الفلسطينية بالقاهرة: تجريم من يتلقى تمويلا خارجيا بالانتخابات

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:54 م
الفصائل الفلسطينية بالقاهرة: تجريم من يتلقى تمويلا خارجيا بالانتخابات الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة
كتب أحمد جمعة

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شددت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية الفلسطينية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة والموقعة على ميثاق الشرف بشأن الانتخابات بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على ضرورة تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية، أن التمويل الخارجي يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلى الفلسطيني، وذلك انسجاما مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.

وأكدت الفصائل الالتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، والالتزام بتقديم بيان مالی مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وكانت قد انتهت أعمال اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف، أكدت فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.

وبدأت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوى وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب لقادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني.

الجدير بالذكر أنه من المنتظر استئناف أعمال المؤتمر غدا الأربعاء، للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.


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