"العسكرية المشتركة" تطالب بالسحب الفورى للمرتزقة الأجانب من ليبيا

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أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة الدائمة (5+5)، في جولتها الثامنة المنعقدة في مقرها الدائم بمدينة سرت، بيانا ختاميا عقب اجتماعها الثالث خلصت فيه إلى جملة من النقاط، وخاصة في علاقة بآلية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأوضحت اللجنة في بيان نقلته بوابة "إفريقيا" الليبية اليوم الثلاثاء أنها ناقشت الجهود المبذولة في سبيل إخراج المرتزقة بشكل عاجل، مطالبة مجلس الأمن والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول المتابعين لها بإخراجهم وسحبهم الفوري من على نقاط التماس ومن الأراضي الليبية بالكامل.

وأضافت أنها بحثت، أيضا، موضوع مواصلة تبادل المحتجزين، وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى الخطوات العملية في عمل المراقبين على الأراضي الليبية، مشيدة بالدعم الدؤوب والمستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت عن ترحيبها بأداء اليمين الدستوري للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية لمباشرة المهام الموكلة إليهما، مثمنة زيارة الدبيبة للجنة بمقرها الدائم بمدينة سرت.