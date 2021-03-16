اليوم السابع
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"الطاقة الذرية": البرنامج النووي الإيراني نشط ويتطلب المراقبة عن كثب

الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:07 م
"الطاقة الذرية": البرنامج النووي الإيراني نشط ويتطلب المراقبة عن كثب الطاقة الذرية
أ ش أ

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج النووي الإيراني نشط ويتطور كل يوم ويتطلب المراقبة عن كثب.


وأضاف جروسي - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن "حضور الوكالة في إيران هو الوجود الدولي الوحيد لمراقبة تطورات البرنامج النووي الإيراني"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التوصل لأي اتفاق مع إيران من دون حضور مفتشي الوكالة".


ونوه إلى أن الاتفاق التقني المؤقت مع إيران وفر فرصة العمل الدبلوماسي لكافة الأطراف.


وكان جروسي قد كشف في 22 فبراير الماضي عن التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين.


البرنامج النووي الإيراني

الطاقة الذرية

ايران

اخبار ايران

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