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الصحة تنفى مناشدة "التعليم" إلغاء الفصل الدراسى الثانى حفاظاً على صحة الطلاب

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:35 ص
الصحة تنفى مناشدة "التعليم" إلغاء الفصل الدراسى الثانى حفاظاً على صحة الطلاب وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نفت وزارة الصحة والسكان ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مناشدتها لوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى بإلغاء الفصل الدراسى الثانى للحفاظ على صحة الطلاب.
 
وشددت وزارة الصحة فى بيان رسمى على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثاني من العام الدراسي الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. 
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً 444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأضاف "مجاهد" أنه يتم من خلال المبادرة يتم إجراء المسح الطبي للتلاميذ من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
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وزارة الصحة والسكان

وزارة التربية والتعليم

التعليم العالى

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

الفصل الدراسى الثانى

الغاء الفصل الدراسى الثانى

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