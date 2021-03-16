اليوم السابع
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الصحة تعلن ضبط وإعدام 172 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك بـ7 محافظات

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:28 م
الصحة تعلن ضبط وإعدام 172 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك بـ7 محافظات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 172 طنًا و823 كيلوجرام أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،  خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات (القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، البحيرة) فى الفترة من يوم 16 فبراير الماضى وحتى 10 مارس الجارى.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتى فى إطار إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين استعداداً لشهر رمضان الكريم، لافتا إلى أنه تم المرور على 21 منشأة غذائية بتلك المحافظات، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى سحب 47 عينة أغذية متنوعة، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
 
من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إنه تم تحرير 87 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 8 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية.
 
وأكد "عيد" على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

الصحة

الاغذية الفاسدة

الطب الوقائى

مراقبة الاغذية

المحافظات

المنشآت الغذائية

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