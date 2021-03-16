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السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة قبل نهاية الشهر الجارى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة قبل نهاية الشهر الجارى قطارات السكة الحديد ـ
كتب رضا حبيشى

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تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الجارى، حيث تضم عربات ذات تهوية ديناميكية (عادية).

 

ووصل حتى الآن من الصفقة 295 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.

 

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

 

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

 

 


القطارات

السكة الحديد

اليوم السابع بلس

العربات الروسية

قطارات السكة الحديد

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