اليوم السابع
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السجن 4 سنوات لفران بتهمة ترويج الحشيش وحيازة سلاح نارى بدار السلام

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:12 م
السجن 4 سنوات لفران بتهمة ترويج الحشيش وحيازة سلاح نارى بدار السلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة فران بالسجن المشدد 3 سنوات عن اتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش وتغريمه 50 ألف جنيه، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن تهمة حيازة البندقية بدون ترخيص في دار السلام.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.
 
وكشف أمر الإحالة  قيام المتهم بإحراز جوهر الحشيش، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» وذخائر «3 طلقات»، ما تستخدم على هذا السلاح الناري.

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