السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة فى منطقة المقطم.
صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وقاوم بالقوة والعنف ضابط شرطة على تنفيذ قانون المخدرات، بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض لمنعه من ضبطه متلبسا بجريمته.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاح أبيض «نصل معدني» بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية وحرفية.
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