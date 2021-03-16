السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى المقطم

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة فى منطقة المقطم.