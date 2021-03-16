الحكومة: منشور مخدر "الاستيكر" المنسوب لوزارة الداخلية "مزيف"‏

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة ‏الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات ‏الخطف، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول ‏والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.‏

وأوضحت الداخلية، أن تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً ‏على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي ‏منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن.‏