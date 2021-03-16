الحكومة تكشف حقيقة انتشار مخدر جديد على شكل "استيكر" يستخدم فى ‏الخطف

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تداول منشور تحذيرى منسوب لوزارة الداخلية، يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق"، أو "صورة استيكر" يستخدم فى حالات الخطف.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.
وأوضحت الداخلية، أن تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن.
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