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الحزب الدستورى الحر بتونس يجمع توقيعات سحب الثقة من الغنوشى لدعمه الإهاب

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:43 م
الحزب الدستورى الحر بتونس يجمع توقيعات سحب الثقة من الغنوشى لدعمه الإهاب رئيس الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى
كتب : أحمد جمعة

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نظم نواب الحزب الدستورى الحر في تونس برئاسة عبير موسى، اليوم الثلاثاء، تظاهرة داخل مجلس نواب الشعب التونسى للمطالبة بحسب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى بسبب دعمه للإرهاب والتطرف في البلاد.

وطالبت رئيس الحزب الدستورى الحر في تونس عبير موسى خلال كلمة له داخل البرلمان، بضرورة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى، مشيرة لدعم جماعة الإخوان التونسية للإرهاب في البلاد، داعية إلى ضرورة أن ينتفض نواب الشعب التونسى ضد جماعة الإخوان وقياداتها في الأراضى التونسية.

واتهمت عبير موسى في تصريحات لها داخل مجلس نواب الشعب يوسف القرضاوى بنشر الإرهاب والتطرف في الأراضى التونسية عبر الفتاوى التي تسعى لشرعنة الإرهاب في تونس، داعية السلطات القضائية التونسية للرد على استفسارات تؤكد دعم رئيس مجلس نواب الشعب التونسى للتطرف في البلاد.

وطالبت عبير موسى نواب مجلس الشعب التونسى بالتوقيع على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشى، بسبب جرائم حركة النهضة التونسية الإخوانية في البلاد، مشيرة إلى أن الحزب الدستورى شرع في جمع توقيعات لسحب الثقة من الغنوشى.

 

 


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