الحبس 3 سنوات لـ4 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم، بمعاقبة 4 أشخاص بدائرة مركز منيا القمح لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركتهم فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، كل من "أحمد ع" و"ط ع" و"عبد المنعم ط" و"عزت ع" مقيمين منيا القمح، وتحرر لهم المحضر رقم 47 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ منيا القمح، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات والمشاركة فى تظاهر يحرض على العنف ضد الدولة.

وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، قدمتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.