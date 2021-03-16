اليوم السابع
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الحبس 3 سنوات لـ 5 أشخاص لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:25 م
الحبس 3 سنوات لـ 5 أشخاص لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم، بمعاقبة 5 أشخاص بدائرة مركز منيا القمح لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركتهم فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تمكنت من القبض على 5 عناصر إخوانية مقيمين منيا القمح، وتحرر لهم المحضر رقم 363 لسنة 2019 جنح امن دولة طوارئ منيا القمح، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات والمشاركة فى تظاهر يحرض على العنف ضد الدولة

وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، قدمتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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