اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:32 ص
الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
تعز (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت قوات الجيش الوطنى اليمنى، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثى الانقلابية غرب تعز، وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية فى جبل رحنق بجبهة مقبنة غرب تعز.

وأضاف المصدر" أن الساعات الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطنى وعناصر المليشيات فى منطقة الطوير الأعلى.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القائد الميدانى أبو صدام و6 من مرافقيه باستهداف الجيش الوطنى مدرعة للمليشيات

وفى سياق أخر أفادت مصادر يمنية اليوم  الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثى الإرهابية لجأت إلى إحراق مزارع ومنازل المواطنين فى مناطق شمال الضالع، جنوبى اليمن، وذلك رداً على الهزائم والانكسارات التى تتكبدها على يد القوات.

وقالت المصادر حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن " ميليشيا الحوثى الإرهابية أحرقت مزارع ومنازل المواطنين فى منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة"، موضحة أن الميليشيا أقدمت على إحراق منزل القيادى بالمقاومة الشعبية شايف ناجى سنان الكائن بمنطقة الفاخر.

وأوضحت أن الميليشيات الحوثية المنتشرة فى خطوط تماس جبهات الضالع تعيش فى حالة هلع وذعر، مما دفعها إلى الانتقام بإحراق ممتلكات المواطنين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها خاصة القريبة من المواجهات.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمنى كانت قد أحرزت تقدماً جديداً فى جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

 


الجيش اليمنى

اليمن

اخبار اليمن

الحوثيين

الحرب فى اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة: الهجمات الحوثية تضر بجهود الوساطة لإنهاء الصراع فى اليمن

الإثنين، 08 مارس 2021 08:32 م

اليمن يشكو للأمم المتحدة معاناة المرأة في مناطق ميليشيا الحوثي

الإثنين، 08 مارس 2021 05:34 م

وزير خارجية اليمن: ليس هناك مسار أمريكى خاص لحل الأزمة فى البلاد الفترة الراهنة

الإثنين، 08 مارس 2021 05:02 م

اليمن: التصعيد الخطير بالبلاد والمنطقة امتداد لسياسات إيران منذ الثورة الخمينية

الإثنين، 08 مارس 2021 04:42 م

الإريانى: هجمات الحوثيين تؤكد أنهم مجرد أداة لزعزعة أمن اليمن

الأحد، 07 مارس 2021 07:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة