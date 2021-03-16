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الجريدة الرسمية تنشر قرار منح معاشات استثنائية لمجندين سابقين بالقوات المسلحة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:59 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح معاشات استثنائية لمجندين سابقين بالقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 101 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.
 

السيسى

الجريدة الرسمية

القوات المسلحة

ضباط الصف المتطوعين

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