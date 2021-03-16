التموين تحذر المخابز من استخدام برومات البوتاسيوم فى صناعة المخبوزات

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنه 2021 يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية ومحلات الحلوى من العجين استخدام مادة " برومات البوتاسيوم" فى إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.
وأكدت المادة الثانية من القرار، بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون رقم 281 لسنه 1994 ما لم يكن هناك عقوبة أشد فى القوانين الأخرى وفى جميع الأحوال تضبط مادة " برومات البوتاسيوم" موضوع المخالفة ويحكم بإعدامها.
التموين تحذر المخابز من استخدام برومات البوتاسيوم فى صناعة المخبوزاتالثلاثاء، 16 مارس 2021 09:55 ص
مخبز - ارشيفية
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نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنه 2021 يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية ومحلات الحلوى من العجين استخدام مادة " برومات البوتاسيوم" فى إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.
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