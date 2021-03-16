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التموين تحذر المخابز من استخدام برومات البوتاسيوم فى صناعة المخبوزات

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:55 ص
التموين تحذر المخابز من استخدام برومات البوتاسيوم فى صناعة المخبوزات مخبز - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنه 2021 يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية ومحلات الحلوى من العجين استخدام مادة " برومات البوتاسيوم" فى إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.

وأكدت المادة الثانية من القرار، بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون رقم 281 لسنه 1994 ما لم يكن هناك عقوبة أشد فى القوانين الأخرى وفى جميع الأحوال تضبط مادة " برومات البوتاسيوم" موضوع المخالفة ويحكم بإعدامها.





 


التموين

المخابز البلدية والسياحية

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