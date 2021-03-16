اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: للطالب حرية اختيار آلية استكمال الترم الثانى بالمدرسة أو المنزل

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:00 ص
التعليم: للطالب حرية اختيار آلية استكمال الترم الثانى بالمدرسة أو المنزل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من حق الطالب الاختيار بين استكمال مناهج الترم الثانى من المنزل أو الحضور للمدرسة، مشددة على أنه ليس من حق المدرسة مطالبة أو إجبار الطالب على البقاء فى المنزل للتعلم أونلاين، بل يتم الشرح لأى طالب يحضر للمدرسة بشكل طبيعى وفق توزيع المقررات الدراسية.

وشكا أولياء الأمور من أن المدارس طالبت أبنائهم بالبقاء فى المنزل وعدم الذهاب للمدرسة، حيث أكد أولياء الأمور بأن الشرح من خلال التعليم المباشر له فائدة كبيرة فى استيعاب الطلاب .

وشهدت المدارس منذ انطلاق الدراسة بالترم الثانى بداية الأسبوع الجارى، حضور مرتفع للطلاب، رغم منح الطلاب حرية الحضور أو استكمال المناهج، فيما تفقدت قيادات المديريات الفصول للاطمئنان على سير وانتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما أعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يقوم بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار " بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية، وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، وهذا إقرار منى بذلك.



 


وزارة التربية والتعليم

الدراسة بالترم الثانى

التربية والتعليم

الحضور بالترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تحدد قواعد حضور وغياب الطلاب بالفصل الدراسى الثانى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:00 ص

"التعليم" تتيح لطلاب الثانوية العامة طباعة استمارة التقدم للامتحانات وتسليمها للمدرسة.. وتطالب غير المسجلين إلكترونيا سرعة الانتهاء من الاستمارة.. وأولياء أمور: ننتظر تفاصيل عقد الاختبارات إلكترونيا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:00 ص

التعليم تنفى وجود خطأ فى سورة التكوير بكتاب التربية الإسلامية

الإثنين، 15 مارس 2021 07:03 م

التعليم تعلن ارتفاع نسب حضور الطلاب رغم منحهم حرية التواجد بالمدارس.. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 03:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة