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التعليم تعلق على فيديو تعدى ولى أمر على معلمة بمدرسة: مرفوض وسنحقق فى الواقعة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 09:43 م
التعليم تعلق على فيديو تعدى ولى أمر على معلمة بمدرسة: مرفوض وسنحقق فى الواقعة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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علق الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على الفيديو الذى تم تداوله من تعدى ولى أمر على مديرة مدرسة، قائلاً: "سوف استقبل المديرة غدا الأربعاء فى مكتبى للاستماع لها بحضور فريق من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لبحث كيفية مساعدتها فى الحصول على حقها".
 
وشدد نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أن الاعتداء على المعلم مرفوض ولن تقبله الوزارة، وهناك تغليظ عقوبة على الاعتداء على المعلم أثناء تأدية عمله.
 
وكانت صفحات التواصل الاجتماعى تداولت فيديو لاعتداء ولى أمر على مديرة مدرسة داخل مكتبها مما أثر استياء الكثيرين وطالبوا بمحاسبة ولى الأمر.
 
 

الاعتداء على معلم

ضرب مدرس

الاعتداء على مدرس

اعتداء ولى أمر على مديرة مدرسة

اليوم السابع بلس

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