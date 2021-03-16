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التأمينات: المعاشات ارتفعت من 86.5 مليار عام 2014 حتى 282 مليار جنيه فى 2021

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:00 م
التأمينات: المعاشات ارتفعت من 86.5 مليار عام 2014 حتى 282 مليار جنيه فى 2021 اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتماما كبيرا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه، لافتا إلى أن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تمت زيادة قيم المعاشات سنويا لتصل فى العام المالى 2021 - 2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة فى تصريحات اليوم، الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين موضحاً أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم والتى تعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8%  في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشتهم.

وأوضح عوض أن قرار فض التشابكات الذي  اتخذه رئيس الجمهورية قد أتي بثماره حيث لا يتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، حيث إن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التامينات، موضحا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.


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