اليوم السابع
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الإعدام لسائق والسجن 10 سنوات لوالده لقتل جارهما بسبب خلافات بمنيا القمح

الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:35 م
الإعدام لسائق والسجن 10 سنوات لوالده لقتل جارهما بسبب خلافات بمنيا القمح محكمة جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لسائق، بتهمة قتل جاره بطلق خرطوش على أثر خلافات بينهما، وعاقبت والده بالسجن 10 سنوات، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية 34909 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منيا القمح، المقيدة برقم 2353 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 28 سبتمبر عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من مستشفى منيا القمح العام بوصول "محمد م" إلى المستشفى جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش فى رأسه.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام س ع ز" 26 سنة سائق بشركة بترول مقيم بقرية الجديدة مركز منيا القمح، ووالده "س"، بسبب خلافات سابقة بين الأول وبين المجنى عليه، حيث أحضر المتهم على إثرها سلاحا نارى "فرد خرطوش" وحضر رفقة والده، ما إن أبصر المجنى عليه جالسًا أمام منزله حتى أطلق النار على راسه وقتله فى الحال، وتم ضبط المتهم الأول وأحالته النيابة ووالده لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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جنايات الزقازيق

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خلافات الجيرة

الاعدام شنقا لسائق

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