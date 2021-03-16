الإعدام شنقا لعامل قتل جاره دهسا بالسيارة فى منيا القمح بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لعامل، بتهمة قتل جاره دهسا بسيارته على أثر خلافات بينهما، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية 10054 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منيا القمح، المقيدة برقم 2083 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 20 فبراير عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من مستشفى منيا القمح العام بوصول "فتحي .م.م.غ" إلي المستشفى جثة هامدة، متأثرًا بإصابته في رأسه وأنحاء متفرقة بالجسد بسبب حادث دهس سيارة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، أن وراء ارتكاب الواقعة "نجيب م ع س" مقيم شيبة قش مركز منيا القمح، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهم، حيث سبق واستولى المتهم على أموال المجني عليه بطرق احتيالية بعدما أوهمه بتشغيل نجله في إحدى الوظائف الحكومية، لكن المجني عليه اشتكاه وحرر ضده المحضر رقم 12408 لسنة 2017 جنح منيا القمح، وبموجبه تمت محاكمة المتهم وعزله من وظيفته، ليقرر الانتقام من المجني عليه ودهسه بسيارته الخاصة رقم 89738 ملاكي شرقية، ما تسبب في قتل المجني عليه، وتم ضبط المتهم وأحالته النيابة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.