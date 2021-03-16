الأمم المتحدة تناشد بتمويل إضافى 400 مليون دولار لاحتياجات تيجراى العاجلة

كتبت - هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أنه مطلوب بشكل عاجل تمويل إضافي يقدر بنحو 400 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في تيجراي شمال إثيوبيا، لافتا الى انه لم يتضح بعد النطاق الكامل للاحتياجات.

وأضاف دوجاريك أنه بالنسبة لوصول المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الحيوية " تم السماح لعدد من المنظمات بنشر المزيد من الموظفين الدوليين في تيجراي لدعم توسيع نطاق الاستجابة. بشكل عام ، مشيرا الى ان هناك 240 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة في تيجراي. كما يوجد أكثر من 1000 موظف إنساني من منظمات دولية.

كما تم تسريع إيصال المساعدات، حيث وصل الشركاء في المجال الإنساني إلى 900 ألف شخص بسلال غذائية كاملة ، وحوالي 700 ألف بالمياه ، وتوفير مأوى لـ 136 الف شخص.