استخراج 9025 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ضمن حياة كريمة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بسرعة استخراج البطاقات للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لاشترطات المرحلة الأولى، وأشار محافظ الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، الثلاثاء، إلى أنه تم استخراج 9025 بطاقة حتى الآن في محافظة الإسكندرية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللائقة للأشخاص من ذوى الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذي.

وأوضح اللواء محمد الشريف أن المحافظة حريصة على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

وأكد الشريف أن بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المميزات التى تضمن لذوي الهمم حياة كريمة ؛ منها: انها تعمل على توفير معاش تكافل وكرامة، وتسهل له لهم عمل القومسيون الطبي للحصول على السيارات، وكذلك تضمن لذوي الهمم الحصول على وحدة سكنية ضمن نسبة 5% من مديرية الإسكان الاجتماعي، كما تضمن توفير الفرد 50% من قيمة التذاكر بالمواصلات العامة، و تخفيض ساعات العمل ساعة عن قرنائه مدفوعة الأجر في أي مصلحة حكومية او قطاع خاص، وكما تمكن الشخص من ذوي الهمم من الجمع بين معاشين من المعاش التأمين، وكذا دخول المتنزهات الحكومية والمسارح العامة.

ومن جانبها ؛ أوضحت ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه يمكن لأى شخص من ذوي الهمم التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ؛ من خلال الموقع الرسمي، أو من خلال التوجه الى اقرب مكتب تأهيل مهني بالنسبة للحالة. وتقديم تقرير طبى من مستشفى عام او قوات مسلحة أو شرطة، و 3 صور شخصية و3 صور بطاقة، 3 صور بطاقة للوصي في الإعاقة الذهنية والبصرية و3 صور من كل تقرير.