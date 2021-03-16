ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى على محور 30 يونيو لـ5 أشخاص

بورسعيد - محمد عزام

ارتفع عدد الضحايا فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على محور 30 يونيو، مساء اليوم الثلاثاء، إلى 5 أشخاص، بعد وصول جثة شاب لمستشفى السلام بورسعيد.

كان اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، تلقى إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق محور 30 يونيو.

وانتشل الأهالى بمساعدة عدد من المعدات السيارة من داخل المياه، واستقبلت مستشفى السلام بورسعيد، 4 جثامين لضحايا الحادث هم: "صابرين علي عبده" 27 سنه، "يارا سعد محمود" - 23سنة، "منال محمد عبده" - 40سنة، "فتحيه عبدالرازق" - 40 سنة.

كما وصل منذ قليل، جثمان الشاب شادى علي عبد الرحمن نجم 28 سنة، لمستشفى السلام بورسعيد.

تم وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، وإستخراج تصاريح الدفن.